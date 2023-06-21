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Новости 13:59

В Кронштадте стартовал Международный военно-морской салон

фото ЗакС политика В Кронштадте стартовал Международный военно-морской салон

На территории Кронштадта начался Международный военно-морской салон. Мероприятие пройдёт с 21 по 25 июня.

В этом году салон впервые расположится в Музее военно-морской славы и конгрессно-выставочном центре, которые находятся в туристско-рекреационном кластере "Остров Фортов". До этих пор площадкой проведения события были павильоны "Ленэкспо" на Васильевском острове.

В Смольном пока не называли полный перечень стран, участвующих в МВМС-2023. По традиции в нём собираются представители судостроительных отраслей.

В один из дней должно пройти выступление пилотажной группы "Стрижи" и гребная гонка на шлюпках "Кубок главкома ВМФ".

Мероприятие организовал Минпромторг.

Фото: pixabay


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