КС РФ отказался отменять статью о дискредитации ВС РФ по требованию правозащитников

Конституционный суд РФ не собирается отменять административную статью (ст. 20.3.3 КоАП) о дискредитации российской армии. Соответствующие жалобы ранее направляли правозащитники. Определения КС РФ опубликованы 20 июня.

КС РФ не стал рассматривать жалобы тринадцати заявителей, просивших признать неконституционной обозначенную статью, которая, по их мнению, нарушает права граждан.

Жалобы подавали юристы проекта "ОВД-Инфо"* в коалиции с другими заявителями.

По версии суда, ст. 20.3.3 КоАП необходима для поддержки российских военных в период СВО, поскольку распространение недостоверной информации о ходе событий может понизить эффективность и мотивацию бойцов. Кроме того, отмена статьи может пойти на руку "силам, противостоящим Российской Федерации".

*"Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру