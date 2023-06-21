"Заминировавшей" отдел полиции петербурженке дали условный срок

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к двум годам условного срока Ирину Сушко, которую признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК). Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что в феврале нынешнего дома, находясь в своей квартире в Шушарах, фигурантка позвонила в экстренные службы. Она сообщила, что в здании ОМВД по Пушкинскому району якобы заложено взрывное устройство.

Полицейским после получения недостоверной информации пришлось вводить план "Крепость".

Петербурженка раскаялась и признала вину. Ее испытательный срок составит два года.

Фото: ЗАКС.Ру