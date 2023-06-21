ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:10

"Заминировавшей" отдел полиции петербурженке дали условный срок

фото ЗакС политика "Заминировавшей" отдел полиции петербурженке дали условный срок

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к двум годам условного срока Ирину Сушко, которую признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК). Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что в феврале нынешнего дома, находясь в своей квартире в Шушарах, фигурантка позвонила в экстренные службы. Она сообщила, что в здании ОМВД по Пушкинскому району якобы заложено взрывное устройство.

Полицейским после получения недостоверной информации пришлось вводить план "Крепость".

Петербурженка раскаялась и признала вину. Ее испытательный срок составит два года.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама