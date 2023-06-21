Шойгу: Сейчас определяется геополитическое будущее России

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с выпускниками военных вузов 21 июня заявил, что страны так называемого коллективного Запада в настоящее время ведут против России самую настоящую войну.

Выражается она, по мнению министра, в "бесконечных санкциях" и в инициировании неких беспорядков и боестолкновений в соседних с Россией государствах, передает "Интерфакс". Происходит это, по словам Шойгу, не в первый раз.

Сегодня, как рассудил спикер, "решается судьба нашей родины, определяется её геополитическое будущее".

фото: kremlin.ru