ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:25

Шойгу: Сейчас определяется геополитическое будущее России

фото ЗакС политика Шойгу: Сейчас определяется геополитическое будущее России

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с выпускниками военных вузов 21 июня заявил, что страны так называемого коллективного Запада в настоящее время ведут против России самую настоящую войну.

Выражается она, по мнению министра, в "бесконечных санкциях" и в инициировании неких беспорядков и боестолкновений в соседних с Россией государствах, передает "Интерфакс". Происходит это, по словам Шойгу, не в первый раз.

Сегодня, как рассудил спикер, "решается судьба нашей родины, определяется её геополитическое будущее".

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама