ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:50

Петербургский суд запретил сайты с объявлениями о продаже рогов редких животных

фото ЗакС политика Петербургский суд запретил сайты с объявлениями о продаже рогов редких животных

Петродворцовый районный суд Петербурга запретил на территории России три сайта, содержащих информацию о продаже рогов сайгака. Интернет-ресурсы были доступны неограниченному кругу лиц.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, суд удовлетворил требование прокуратуры, поскольку редкое животное занесено в Красную Книгу.

При вынесении решения суд напомнил о существовании статьи 258.1 УК. Она предполагает уголовную ответственность за незаконную реализацию и покупку животных и водных биоресурсов, включенных в Красную Книгу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама