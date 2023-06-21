Всемирный фонд природы WWF* признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура объявила нежелательной организацией Всемирный фонд природы World Wide Fund for Nature (WWF)*, о чем говорится на сайте ведомства. Неправительственный фонд зарегистрирован на территории Швейцарии.

Ведомство считает, что экозащитной и природоохранной деятельностью WWF* прикрывает некие проекты, создающие "угрозы безопасности в экономической сфере". Утверждается, в частности, что фонд мешает российским властям осваивать Арктику.

Силовикам не нравится, что организация "тенденциозно" ведет различные экологические рейтинги российских компаний, опираясь на собственные же стандарты. В результате "зеленый статус" присваивается предприятиям на субъективных основаниях.

Наконец, претензии российских властей связаны с помощью WWF* юрлицам, признанным иноагентами. Представители последних, насколько известно силовикам, участвовали в несанкционированных протестах. Из этого прокуратура делает вывод о том, что фонд вмешивается во внутренние дела страны.

*Генпрокуратура признала фонд WWF нежелательной организацией в РФ; Минюст внес фонд WWF в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру