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Новости 16:41

Над Лисинским заказником может появиться 7-километровый виадук в рамках строительства ВСМ

фото ЗакС политика Над Лисинским заказником может появиться 7-километровый виадук в рамках строительства ВСМ

В рамках возведения высокоскоростной магистрали Москва - Петербург над Лисинским заказником в Ленобласти может появиться виадук длиной 7 км, информируют "Ведомости".

О планах по строительству конструкции рассказал региональный глава Александр Дрозденко.

"Виадук будет проходить выше деревьев для того, чтобы природа осталась внизу. Это недешёвый вариант, но мы его согласовали, поскольку не хотим, чтобы через заказник проходила железная дорога", – поделился губернатор.

Ещё одним способом, который бы помог сократить воздействие на природу заказника, стало бы строительство тоннеля, однако в этом случае стоимость проекта кратно возрастает.

В то же время Дрозденко не стал конкретизировать, в какую сумму обойдётся виадук.

Фото: pixabay


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