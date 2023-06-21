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Депутат Иткин поделился планами реготделения ЛДПР на подаренную Слуцким Lada X-cross 5

фото ЗакС политика Депутат Иткин поделился планами реготделения ЛДПР на подаренную Слуцким Lada X-cross 5

На полях ПМЭФ лидер ЛДПР Леонид Слуцкий купил для нужд петербургского отделения партии первый сошедший с конвейера экс-завода Nissan автомобиль Lada X-cross 5, поделился в разговоре с "Петербургским дневником" вице-спикер Заксобрания Павел Иткин.

При этом так просто машину региональным либерал-демократам передать не могут, для этого необходим личный визит в автосалон.

"Процедура передачи с завода автомобиля – это не совсем быстрая история. Нужно будет ехать в салон его приобретать", - рассказал Иткин.

В то же время у петербургского отделения ЛДПР уже есть предположения, для каких целей подойдёт машина.

"Можно организовать социальное такси, можно устроить небольшой автопробег на нём в регионы, в котором проходят выборы, чтобы он как агитмобиль ЛДПР проехал. У нас есть время подумать, как его использовать", резюмировал Иткин.

Lada X-cross 5 собирается на мощностях завода "Lada Санкт-Петербург", на котором ранее собирали автомобили Nissan. 

Фото: ЗАКС.Ру


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