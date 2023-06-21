У прокуратуры вновь возникли претензии к безопасности работ на объектах "Россетей Ленэнерго"

Сотрудники петербургской прокуратуры и Государственной административно-технической инспекции осмотрели объект в Невском районе, на котором производит ремонт ПАО "Россети Ленэнерго". У участников рейда возникли нарекания к безопасности работ по адресу улица Тельмана, 43к4, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Специалисты установили, что плановые работы ведутся под видом аварийных. Проблемный участок дороги не был должным образом огорожен. Подобное за компанией наблюдается не впервые. Кроме того, участники инспекции повторно зафиксировали ненадлежащее содержание подстанции.

"Россетям Ленэнерго" выписали два штрафа в общей сложности на 400 тысяч рублей.

фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / ВКонтакте