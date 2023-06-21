Суды Петербурга будут отправлять уведомления через "Госуслуги"

Городские суды Северной столицы начнут отправлять гражданам судебные уведомления через личный кабинет на портале "Госуслуг". О нововведении рассказывается в Telegram-канале объединённой пресс-службы петербургских судов. Там же приводится инструкция, как подключить и пользоваться данной услугой.

Благодаря нововведению участники судебного процесса будут признаны извещёнными в случае, если будет доказано, что им отправляли онлайн-уведомление в личный кабинет на "Госуслугах", а перед этим они дали своё согласие на рассылку, не ходатайствуя о получении уведомлений в бумажном виде.

"Судебное уведомление, направляемое с использованием "Госуслуг", представляет собой текстовое сообщение, к которому могут быть приложены один или несколько файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью", - уточнили в судебной пресс-службе.

Извещения в электронном виде в случае согласия на их получение будут приходить как физлицам и юрлицам, так и ИП.

Фото: ЗАКС.Ру