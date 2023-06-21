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Новости 18:42

Суды Петербурга будут отправлять уведомления через "Госуслуги"

фото ЗакС политика Суды Петербурга будут отправлять уведомления через "Госуслуги"

Городские суды Северной столицы начнут отправлять гражданам судебные уведомления через личный кабинет на портале "Госуслуг". О нововведении рассказывается в Telegram-канале объединённой пресс-службы петербургских судов. Там же приводится инструкция, как подключить и пользоваться данной услугой.

Благодаря нововведению участники судебного процесса будут признаны извещёнными в случае, если будет доказано, что им отправляли онлайн-уведомление в личный кабинет на "Госуслугах", а перед этим они дали своё согласие на рассылку, не ходатайствуя о получении уведомлений в бумажном виде.

"Судебное уведомление, направляемое с использованием "Госуслуг", представляет собой текстовое сообщение, к которому могут быть приложены один или несколько файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью", - уточнили в судебной пресс-службе.

Извещения в электронном виде в случае согласия на их получение будут приходить как физлицам и юрлицам, так и ИП.

Фото: ЗАКС.Ру


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