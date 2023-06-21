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"Метрострой Северной Столицы" объявил конкурсы на проектирование стройплощадки будущей станции "Кудрово"

фото ЗакС политика "Метрострой Северной Столицы" объявил конкурсы на проектирование стройплощадки будущей станции "Кудрово"

Компания "Метрострой Северной Столицы" 21 июня начала прием заявок на участие в трех конкурсах по разработке проектной документации для инженерной подготовки строительных площадок будущей станции метро "Кудрово" на территории Ленобласти. Общая стартовая цена закупок - 22,170 млн.

Один конкурс предусматривает проектирование стройплощадок двух вестибюлей станции, а также вентиляционных киосков шахт №№536 и 537. Второй -   стройплощадок вентиляционных киосков шахт №№534 и 535. Выполнить эти работы необходимо до 10 июня 2024 года.

Техническим заданием третьей закупки предусмотрена подготовка проектной документации подключения всех перечисленных площадок к инженерным сетям на период строительства. Выполнить это необходимо до 23 сентября 2024 года. 

Напомним, проект самой станции "Кудрово" комитет по развития транспортной инфраструктуры Петербурга планирует получить в начале 2025 года. Открыть новую станцию метро хотят в 2029 году. Ранее эти сроки неоднократно сдвигались. Достроить станцию обещали и в 2025 и в 2027 году.

Фото: Рендер станции "Кудрово". ПАО "Ленметрогипротранс"


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