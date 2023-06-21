"Метрострой Северной Столицы" объявил конкурсы на проектирование стройплощадки будущей станции "Кудрово"

Компания "Метрострой Северной Столицы" 21 июня начала прием заявок на участие в трех конкурсах по разработке проектной документации для инженерной подготовки строительных площадок будущей станции метро "Кудрово" на территории Ленобласти. Общая стартовая цена закупок - 22,170 млн.

Один конкурс предусматривает проектирование стройплощадок двух вестибюлей станции, а также вентиляционных киосков шахт №№536 и 537. Второй - стройплощадок вентиляционных киосков шахт №№534 и 535. Выполнить эти работы необходимо до 10 июня 2024 года.

Техническим заданием третьей закупки предусмотрена подготовка проектной документации подключения всех перечисленных площадок к инженерным сетям на период строительства. Выполнить это необходимо до 23 сентября 2024 года.

Напомним, проект самой станции "Кудрово" комитет по развития транспортной инфраструктуры Петербурга планирует получить в начале 2025 года. Открыть новую станцию метро хотят в 2029 году. Ранее эти сроки неоднократно сдвигались. Достроить станцию обещали и в 2025 и в 2027 году.

Фото: Рендер станции "Кудрово". ПАО "Ленметрогипротранс"