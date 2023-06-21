В Токсовской больнице у пациента обнаружили корь

У пациента, проходившего лечение в Токсовской межрайонной больнице, выявили заболевание корью, в связи с чем медучреждение перешло на ограниченный режим работы.

В частности, приостановили плановую госпитализацию (кроме случаев реабилитации). Экстренную госпитализацию проводят исключительно при наличии сведений о вакцинации пациента от кори. Амбулаторная помощь оказывается штатно.

В комитете по здравоохранению Ленинградской области подчеркнули, что пациентам, находящимся в Токсовской больнице, оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, жителей региона призвали своевременно вакцинироваться.

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