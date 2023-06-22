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В День памяти и скорби Беглов и Бельский заявили о единстве с президентом

фото ЗакС политика В День памяти и скорби Беглов и Бельский заявили о единстве с президентом

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский обратились 22 июня к петербуржцам в связи с 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В своем обращении в День памяти и скорби они вспомнили о преступлениях нацистов и обвинили Европу в поддержке Украины в наши дни.

"Мы никогда не забудем, какую роль сыграли европейские коллаборационисты в попытках покорить нашу страну. Об этом помнят блокадники Ленинграда", — заявили Беглов и Бельский и добавили, что сейчас "потомки наших врагов вооружают киевский режим" в противостоянии с Россией. "И сегодня из уст европейских политиков раздаются призывы убивать наших сограждан, создавать специальные лагеря", — продолжили они.

Также официальные лица высказались о чувстве гордости за российских военных, а завершили обращение упоминанием главы государства. "Мы едины с президентом, едины в исторической правде и любви к Родине", — сообщили они.

Фото: gov.spb.ru


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