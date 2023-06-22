Законопроект о наказании за утечки персональных данных может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии

Законопроект об ответственности за утечки персональных данных может поступить на рассмотрение Государственной думы до завершения весенней сессии, сообщил РИА "Новости" сенатор Артем Шейкин. Инициатива предусматривает наказание за "сливы" информации вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

"Сейчас законопроект активно разрабатывается парламентариями, уверен, что он будет внесен в Государственную думу до конца весенней сессии", — отметил сенатор.

По словам Шейкина, законопроект предусматривает введение административной ответственности со штрафами до 700 тысяч рублей за намеренное разглашение персональных данных. В качестве альтернативного наказания предполагается лишение свободы на срок до пяти лет либо принудительные работы. В случае, если нарушение произошло в составе организованной группой лиц штраф максимальная сумма штрафа может составить три миллиона рублей, а продолжительность лишения свободы может увеличиться до 10 лет, отметил член Совфеда.

Весенняя сессия Госдумы продлится до 30 июля.

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