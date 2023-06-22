В ожидании жары и дождя Смольный объявил "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 22 и 23 июня в связи с ожидающейся высокой температурой и осадками, следует из сообщения администрации губернатора. Особый режим продлится до вечера пятницы.

В четверг с 15:00 до 19:00 в городе вводится "желтый" режим угрозы из-за жары. Как уточнили в Смольном со ссылкой на Росгидрометцентр, температура воздуха может местами достигнуть +30 градусов. При этом вплоть до 13:00 следующего дня сохраняется объявленная ранее высокая пожарная опасность.

При этом ровно на сутки, с 18:00 четверга по 18:00 пятницы в Петербурге объявлен "желтый" уровень угрозы из-за сильного ветра, дождя и грозы.

"Желтый" уровень угрозы означает потенциально опасную погоду.

В связи с возможными рисками в Смольном призвали водителей по возможности воздержаться от поездок, а пешеходов — проявлять особую осторожность при перемещениях по городу.

Фото: ЗАКС.Ру