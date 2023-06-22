Цивилев озаботился проникновением посторонних на школьные стадионы

Систематическое появление на школьных стадионах посторонних взрослых людей побудило депутата петербургского парламента Алексея Цивилева попросить полицию о проверке подобных фактов.

На людей, распивающих алкоголь на закрытой пришкольной территории, в социальных сетях жалуются жители разных райнов, в том числе и жители избирательного округа Цивилева.

"Попросил полицию проверить, везде ли закрыты школьные стадионы. Если граждане сообщают, что где-то нарушения происходят регулярно, — это повод для рейдов", - приводит позицию депутата пресс-служба реготделения единороссов.

Законотворец также выступает за установку видеокамер возле каждой школы, где их по какой-то причине не имеется.

Фото: ЗАКС.Ру