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Новости 11:25

Цивилев озаботился проникновением посторонних на школьные стадионы

фото ЗакС политика Цивилев озаботился проникновением посторонних на школьные стадионы

Систематическое появление на школьных стадионах посторонних взрослых людей побудило депутата петербургского парламента Алексея Цивилева попросить полицию о проверке подобных фактов.

На людей, распивающих алкоголь на закрытой пришкольной территории, в социальных сетях жалуются жители разных райнов, в том числе и жители избирательного округа Цивилева.

"Попросил полицию проверить, везде ли закрыты школьные стадионы. Если граждане сообщают, что где-то нарушения происходят регулярно, — это повод для рейдов", - приводит позицию депутата пресс-служба реготделения единороссов.

Законотворец также выступает за установку видеокамер возле каждой школы, где их по какой-то причине не имеется.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 




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