Петербургские полицейские проверяют инцидент с нападением бойцовских собак

Нападение собак бойцовских пород в сквере на Полюстровском проспекте в Петербурге привлекло внимание полиции.

Как сообщает региональный главк МВД, происшествие на севере города стало поводом для проверки, по окончании которой вынесут процессуальное решение.

Заявление правоохранители получили 19 июня. Хозяйка миниатюрной собаки пожаловалась, что в сквере Безбородко мужчина не удержал несколько своих крупных собак, которые насмерть загрызли ее питомца. Самой заявительнице тоже потребовалась медицинская помощь.

Известно, что владельцу сорвавшихся с поводка животных 56 лет.

Фото: ЗАКС.Ру