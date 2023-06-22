На Васильевском острове сносят корпус завода им. Козицкого

На 7-й линии Васильевского острова идут работы по сносу корпуса радиотехнического приборостроительного завода им. Козицкого 1988 года постройки. На этом месте собираются построить жилой комплекс. Утром 22 июня очевидцы в соцсетях сообщали, что часть стен обвалилась на проезжую часть. Сейчас рабочие устраняют завалы, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Участок принадлежит застройщику "Красная стрела". Разрешение на строительство было получено еще в феврале. Здесь появится жилой комплекс высотой от 5 до 9 этажей. Дом рассчитан на 360 квартир бизнес-класса. За финансирование отвечает "Сбербанк", который выделил на эти цели 4,2 млрд рублей.

Соседнее здание на углу 7-линии и набережной реки Смоленки будет реконструировано и безвозмездно передано городу. В нем разместят школу на 200 учеников и медицинский кабинет общей практики, утверждают в компании.





Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру