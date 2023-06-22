В Петербурге снизилась стоимость комнат в коммуналках

Стоимость комнат в коммунальных квартирах Петербурга уменьшилась за полгода почти на 2 %, сообщил 22 июня РБК со ссылкой на аналитиков портала "Мир квартир". Сейчас средняя цена, по которой выставляют такую жилплощадь на продажу, составляет 2,6 миллиона рублей.

Среди российских регионов Петербург занимает третье место по цене комнат в коммуналках. Дороже они только в Москве и в Сочи, где они стоят четыре и 3,2.миллиона рублей соответственно. При этом, если в Москве с начала года их стоимость прибавила 0,1 %, то в Петербурге она, наоборот, снизилась на 1,8 %. Лидерами по снижению цен оказались Калининград (-9,8 %), Махачкала (-7,6 %) и Казань (-5 %).

Цены на комнаты выросли в 60 городах страны, в среднем за них просят 1,14 миллиона рублей. Это на 4,3 % дороже, чем в начале года.

Как отметил гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко, стоимость комнат следует общему тренду на подорожание недвижимости на вторичном рынке. "В обеих столицах же, например, мы этого роста не видим, поэтому и по комнатам его тоже нет", — добавил он.

Фото: ЗАКС.Ру