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Новости 12:11

В Петербурге за мошенничество осудили лжетаможенников

фото ЗакС политика В Петербурге за мошенничество осудили лжетаможенников

Петроградский районный суд приговорил к условным срокам двоих мужчин, выдававших себя за сотрудников таможни и благодаря этого совершивших мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фигуранты Александр Шаульский и Александр Корнилов злоупотребили доверием знакомого последнего, который занимался торговлей табачными изделиями. Осенью 2020 года реальные сотрудники Северо-Западной таможни изъяли у потерпевшего со склада нелицензионную продукцию. После этого он обратился к Корнилову, полагая, что тот как таможенник сможет через свои профессиональные связи помочь с возвратом товара. 

За услугу торговец предложил вознаграждение в размере 1,5 млн рублей, которые по факту были у него похищены. В итоге Корнилов получил четыре года условно, а его "коллега" Шаульский - три года условно.

Фото: ЗАКС.Ру


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