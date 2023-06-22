В Петербурге за мошенничество осудили лжетаможенников

Петроградский районный суд приговорил к условным срокам двоих мужчин, выдававших себя за сотрудников таможни и благодаря этого совершивших мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фигуранты Александр Шаульский и Александр Корнилов злоупотребили доверием знакомого последнего, который занимался торговлей табачными изделиями. Осенью 2020 года реальные сотрудники Северо-Западной таможни изъяли у потерпевшего со склада нелицензионную продукцию. После этого он обратился к Корнилову, полагая, что тот как таможенник сможет через свои профессиональные связи помочь с возвратом товара.

За услугу торговец предложил вознаграждение в размере 1,5 млн рублей, которые по факту были у него похищены. В итоге Корнилов получил четыре года условно, а его "коллега" Шаульский - три года условно.

Фото: ЗАКС.Ру