Петербургские фонари готовят к осенне-зимнему сезону

В Петербурге сотрудники ГБУ "Ленсвет" готовятся к холодному сезону с коротким световым днем и приводят в порядок уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

Осмотр и замена элементов систем освещения продлится до середины августа. Рабочие проверяют вертикальное положение фонарных столбов, меняют перегоревшие лампы и помутневшие защитные стекла.

"В теплоэнергетической сфере, в сфере наружного освещения выполняются профилактические работы, которые невозможно выполнить в другое время года", - пояснил профильный вице-губернатор Сергей Дрегваль, посетовав на недолгое лето в городе.

За июнь уличные фонари в городе белых ночей горят всего 102 часа, тогда как в декабре время их работы насчитывает 548 часов.

фото: gov.spb.ru