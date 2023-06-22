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Новости 13:54

Петербургские фонари готовят к осенне-зимнему сезону

фото ЗакС политика Петербургские фонари готовят к осенне-зимнему сезону

В Петербурге сотрудники ГБУ "Ленсвет" готовятся к холодному сезону с коротким световым днем и приводят в порядок уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

Осмотр и замена элементов систем освещения продлится до середины августа. Рабочие проверяют вертикальное положение фонарных столбов, меняют перегоревшие лампы и помутневшие защитные стекла.

"В теплоэнергетической сфере, в сфере наружного освещения выполняются профилактические работы, которые невозможно выполнить в другое время года", - пояснил профильный вице-губернатор Сергей Дрегваль, посетовав на недолгое лето в городе.

За июнь уличные фонари в городе белых ночей горят всего 102 часа, тогда как в декабре время их работы насчитывает 548 часов.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Дрегваль Сергей Георгиевич




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