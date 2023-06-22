ЛДПР инициировала законопроект о нулевой ставке НДС для туроператоров

Члены фракции ЛДПР в Госдуме разработали и внесли законопроект о снижении до нуля величины ставки налога на добавленную стоимость для туроператоров. Документ появился в электронной базе парламента 22 июня.

"С учетом того, что в настоящей ситуации туроператорам крайне непросто работать в штатном режиме, планировать финансовую деятельность и строить долгосрочные планы, дополнительная налоговая нагрузка несет потенциальную угрозу для стабильности целого ряда действующих участников рынка", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечают авторы инициативы, сейчас пакетные туры облагаются налогом по ставке 20 %, и это увеличивает их стоимость по сравнению с покупкой услуг по отдельности. В то же время для ряда сегментов турбизнеса, включая авиаперевозки, гостиничные услуги и прочее, НДС отменен.

Парламентарии полагают, что снижение ставки позволит поддержать рынок туристических услуг и заодно сделает их доступнее для граждан.

Фото: ЗАКС.Ру