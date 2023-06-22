За неделю на укусы клещей пожаловались врачам почти 800 петербуржцев

Петербургское управление Роспотребнадзора насчитало за минувшую неделю 786 обращений за медицинской помощью, связанных с укусами клещей. Показатель вырос за неделю примерно на четверть.

127 новых случаев касаются детей в возрасте до 17 лет.

Непосредственно в городской черте зафиксировано лишь 102 эпизода присасывания клещей. За отчетный период медики выявили единственный случай клещевого энцефалита.

Вместе с тем за неделю прививку от энцефалита получили 710 горожан, ровно половина из которых - дети.

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