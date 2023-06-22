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Новости 15:54

За неделю на укусы клещей пожаловались врачам почти 800 петербуржцев

фото ЗакС политика За неделю на укусы клещей пожаловались врачам почти 800 петербуржцев

Петербургское управление Роспотребнадзора насчитало за минувшую неделю 786 обращений за медицинской помощью, связанных с укусами клещей. Показатель вырос за неделю примерно на четверть.

127 новых случаев касаются детей в возрасте до 17 лет.

Непосредственно в городской черте зафиксировано лишь 102 эпизода присасывания клещей. За отчетный период медики выявили единственный случай клещевого энцефалита.

Вместе с тем за неделю прививку от энцефалита получили 710 горожан, ровно половина из которых - дети.

фото: pixabay


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