За неделю на укусы клещей пожаловались врачам почти 800 петербуржцев

Петербургское управление Роспотребнадзора насчитало за минувшую неделю 786 обращений за медицинской помощью, связанных с укусами клещей. Показатель вырос за неделю примерно на четверть.
127 новых случаев касаются детей в возрасте до 17 лет.
Непосредственно в городской черте зафиксировано лишь 102 эпизода присасывания клещей. За отчетный период медики выявили единственный случай клещевого энцефалита.
Вместе с тем за неделю прививку от энцефалита получили 710 горожан, ровно половина из которых - дети.