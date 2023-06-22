МИД не собирается обсуждать с Западом права человека

Уполномоченный по демократии и верховенству права МИД Григорий Лукьянцев заявил, что Россия больше не будет контактировать с западными странами на предмет прав человека. На сегодняшний день разговор на эту тему уже прекращен и не ведется.

"К сожалению, эта тема — права человека — все еще используется некоторыми странами как предлог для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Это относится к некоторым "образцовым демократиям" коллективного Запада", - приводит позицию чиновника РИА Новости.

Лукьянцев предполагает, что западные чиновники осознают политизацию проблемы прав человека, но избегают разговоров об этом.

Напомним, что прошлым летом Россия перестала выполнять решения Европейского суда по правам человека в связи с выходом из Совета Европы.

Фото: ЗАКС.Ру