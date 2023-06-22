Агапитова помогла петербурженке, тридцать лет живущей без гражданства РФ

К петербургскому омбудсмену Светлане Агапитовой обратилась уроженка Краснодарского края, которая с девяностых годов не может получить российского гражданства.

Переехав сразу после распада Советского Союза в Петербург, женщина в конфликте с сожителем превысила необходимую самооборону и была осуждена. Долгие годы она в силу различных обстоятельств не занималась оформлением документов в новом для себя государстве. Последним местом регистрации заявительницы была Абхазия.

Вникнув в ситуацию, Агапитова обратилась в МВД. В результате героине сюжета подробно объяснили, что от нее требуется для получения паспорта РФ.

"Осторожный оптимизм внушает, что мой советник Константин Шарыгин взял над ней шефство и будет регулярно напоминать о необходимости довести это затянувшееся дело о гражданстве до логического конца, счастливого, разумеется", - прокомментировала коллизию омбудсмен.

В управлении по вопросам миграции ГУ МВД заявительницу примут до конца июня.

Фото: ЗАКС.Ру