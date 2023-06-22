РКН включил Amazon в список подлежащих "приземлению" зарубежных компаний

Роскомнадзор опубликовал 22 июня список из 12 зарубежных провайдеров хостинга, подлежащих "приземлению" в России. Согласно законодательству, компании будут обязаны среди прочего открыть свое представительство на территории страны.

В список вошли такие компании, как Amazon, Bluehost, DigitalOcean, DreamHost, FastComet, GoDaddy.com, Hetzner Online, HostGator.com, Ionos, Kamatera, Network Solutions и WPEngine.

В РКН отметили, что включение в перечень означает, что компании должны будут разместить на своих сайтах форму обратной связи с российскими пользователями, открытие в России представительства и регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора для связи с местными властями.

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