На юго-западе Петербурга открылся новый универмаг "Стокманн"

Второй по счету в Петербурге универмаг финской сети "Стокманн" начал работу в стенах торгового центра "Жемчужная плаза" в Красносельском районе, о чем пишет РБК Петербург со ссылкой на пресс-службу торгового центра.

Площадь торговых помещений составляет 1,8 тысяч кв. метров. Раньше их занимал бренд одежды H&M, в прошлом году покинувший российский рынок.

До конца года "Стокманн" обещают также открыть в ТЦ "Мега Дыбенко".

Первый и до недавнего времени единственный "Стокманн" в Петербурге расположен на площади Восстания.

Фото: ЗАКС.Ру