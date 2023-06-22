"Водоканал" намерен проложить сети в Репино к следующему февралю

В поселке Репино на территории Курортного района "Водоканал" занимается прокладкой водопроводных и канализационных труб, следует из сообщения комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Всего работникам предстоит проложить более 4,5 километра сетей.

Согласно планам, в поселке обустроят более 2,5 километров водопроводных сетей и два километра канализационных. Работы ведутся на двух участках, на первом из которых происходит строительство кольцующей водопроводной сети и водопроводных вводов для связи сетей на Большом проспекте и Песочной улице. Также идет строительство хозяйственно-бытовых канализационных сетей на участке от 2-го Лесного переулка до Большого проспекта.

"Для удобства жителей и минимизации ущерба благоустройству работы выполняются преимущественно закрытым методом прокладки трубопровода без устройства траншей и ограничения автомобильного движения", — отметили в комитете.

.К настоящему времени пройдено более 1,8 километра сетей водоснабжения. Работы должны быть завершены в феврале следующего года.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению/ "ВКонтакте"