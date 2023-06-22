Депутат в Калининградской области обозвал жителей "крикунами вонючими"

На встрече с жителями города Пионерский в Калининградской области местный депутат Владимир Кравченко вступил с ними в открытый конфликт. Мероприятие осветило издание 7х7. Сцена развернулась в присутствии мэра Леонида Шибаева, который предпочел не вмешиваться в перепалку.

Собравшиеся, недовольные уровнем благоустройства, добивались проведения городского референдума, против чего депутат возражал. Ранее жители инициировали сбор подписей за отставку мэра.

Рассердившись от шума в зале, депутат назвал своих оппонентов "крикунами вонючими". Он также выразил готовность "выйти переговорить" с каждым недовольным и нечто объяснить.

70-летний Кравченко - уроженец Донецкой области. Он состоит в партии "Патриоты России".

фото: 7х7 (скриншот видео)