Убившего собаку петербуржца вместо колонии отправили в психбольницу

В Петербурге мировой судья освободил от уголовной ответственности Никиту Дьякова, преследуемого по делу об убийстве чужой собаки (ч. 1 ст. 245 УК). Вместо этого, как передает объединенная пресс-служба городских судов, его отправили на принудительное психиатрическое лечение в специализированный стационар.

Суд установил, что два года назад фигурант на чердаке одного из домов Васильевского острова заколол ножом собаку, принадлежавшую двум другим людям. Животное скончалось на месте. Дьяков, как следует из судебного решения, руководствовался хулиганскими мотивами и использовал физическую силу и превосходство.

Орудие убийства постановили уничтожить.

Фото: ЗАКС.Ру