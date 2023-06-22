Смерть подростка в Неве привела к уголовному делу

В акватории Невы днем 22 июня утонул 15-летний житель Петербурга, в связи с чем возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Силовики осмотрели место происшествия (проспект Обуховской Обороны, 108, к. 4) и изучают обстоятельства инцидента, в том числе опрашивая очевидцев неудачного купания и родственников утонувшего подростка.

В Следственном комитете убедительно просят не оставлять несовершеннолетних у водоемов без присмотра взрослых. Утверждается, что для самостоятельного купания детям не хватает навыков.

Фото: ЗАКС.Ру