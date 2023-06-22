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Новости 22 июня, 20:17

В Петербурге стали быстрее ремонтировать троллейбусы

фото ЗакС политика В Петербурге стали быстрее ремонтировать троллейбусы

Сотрудники петербургского ГУП "Горэлектротранс" смогли оптимизировать процедуру капитального ремонта троллейбуса Тролза-5265 "Мегаполис", передает пресс-служба комитета по транспорту. Успех был достигнут при реализации нацпроекта "Производительность труда". Время ремонта сократилось на 13%.

Благодаря практикам бережливого производства специалисты стали тратить меньше времени, в частности, на монтаж высоковольтных и низковольтных цепей троллейбуса. Общая производительность труда ремонтного цеха троллейбуса выросла на 5%. Ожидается, что этот показатель будет такими же темпами расти каждый год в течение ближайших трех лет.

Полученный опыт применят к остальным троллейбусным моделям, обслуживающим город. 

Фото: ЗАКС.Ру


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