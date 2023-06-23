Бывшая воинская часть на берегу Невы, где снимался фильм "Сталинград", не смогла найти владельца

Корпорация "Дом.РФ" не смогла найти нового владельца для бывшей воинской части, расположенной на берегу Невы в посёлке Сапёрный. Внимание на это обратил "Деловой Петербург".

Участок в 35 га находится на Петрозаводском шоссе, 47. Ранее его пытались пустить с молотка при стартовой цене в 539 млн рублей, но в этом году стоимость снизили до 420 млн рублей.

На территории экс-военной части снимал свой "Сталинград" режиссёр Фёдор Бондарчук. На сегодняшний день она никак не эксплуатируется.

В градостроительном плане указывается, что участок поделён на несколько рекреаций: зону зелёных насаждений, зону улично–дорожной сети и зону специального назначения.

Единственным участником на последних торгах было ООО "Век", однако компания не внесла в срок залог в размере 84,1 млн рублей, в связи с чем она не была допущена до аукциона.

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