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Бывшая воинская часть на берегу Невы, где снимался фильм "Сталинград", не смогла найти владельца

фото ЗакС политика Бывшая воинская часть на берегу Невы, где снимался фильм "Сталинград", не смогла найти владельца

Корпорация "Дом.РФ" не смогла найти нового владельца для бывшей воинской части, расположенной на берегу Невы в посёлке Сапёрный. Внимание на это обратил "Деловой Петербург".

Участок в 35 га находится на Петрозаводском шоссе, 47. Ранее его пытались пустить с молотка при стартовой цене в 539 млн рублей, но в этом году стоимость снизили до 420 млн рублей.

На территории экс-военной части снимал свой "Сталинград" режиссёр Фёдор Бондарчук. На сегодняшний день она никак не эксплуатируется.

В градостроительном плане указывается, что участок поделён на несколько рекреаций: зону зелёных насаждений, зону улично–дорожной сети и зону специального назначения.

Единственным участником на последних торгах было ООО "Век", однако компания не внесла в срок залог в размере 84,1 млн рублей, в связи с чем она не была допущена до аукциона.

Фото: pixabay


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