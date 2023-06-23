Теплосеть проведёт испытания во Фрунзенском районе Петербурга

Сотрудники предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга" собираются провести очередные гидравлические испытания, которые на этот раз пройдут во Фрунзенском районе, сообщает пресс-служба компании.

Проверка состояния сети затронет следующие улицы: Малую Балканскую, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивскую, Будапештскую, Малую Карпатскую, Бухарестскую, Малую Бухарестскую, Софийскую, Турку, Пражскую и Малую Каштановую аллею.

Температура подаваемой в трубы воды не превысит 40 градусов. Жителей района просили на время испытания сетей придерживаться правил безопасности и не заходить за ограждения либо линию оцепления.

Фото: pixabay