Полиция Петербурга ищет "замминистра", лишившего 72-летнего педагога 3 млн рублей

Петербургские правоохранители ищут телефонного афериста, из-за которого профессор лишилась своих накоплений, пишет "Фонтанка". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

72-летней преподавательнице русского языка в одном из городских вузов поступил звонок через Telegram, ответив на который она услышала в трубке голос мужчины, представившегося замминистра образования. "Чиновник" предупредил пожилую женщину, что ей следует спасти свои сбережения.

Предварительно установлено, что после звонка педагог пошла в банкомат и перевела незнакомцу 3 млн рублей. После этого, спохватившись, она обратилась в полицию.

Фото: ЗАКС.Ру