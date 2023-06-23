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Новости 10:37

Полиция Петербурга ищет "замминистра", лишившего 72-летнего педагога 3 млн рублей

фото ЗакС политика Полиция Петербурга ищет "замминистра", лишившего 72-летнего педагога 3 млн рублей

Петербургские правоохранители ищут телефонного афериста, из-за которого профессор лишилась своих накоплений, пишет "Фонтанка". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

72-летней преподавательнице русского языка в одном из городских вузов поступил звонок через Telegram, ответив на который она услышала в трубке голос мужчины, представившегося замминистра образования. "Чиновник" предупредил пожилую женщину, что ей следует спасти свои сбережения.

Предварительно установлено, что после звонка педагог пошла в банкомат и перевела незнакомцу 3 млн рублей. После этого, спохватившись, она обратилась в полицию.

Фото: ЗАКС.Ру


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