Петербургский Автопарк № 5 получил иск о банкротстве

Предприятию ООО "Автопарк № 5 Спецтранс" подали иск о банкротстве, информирует "Деловой Петербург".

Иск поступил от ООО "Неватех" в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Согласно базе данных "Контур.Фокус", автопарк проходит стадию ликвидации, которая началась приблизительно две недели назад.

Руководителем ООО "Автопарк № 5 Спецтранс" является Алексей Засядь-Волк, брат Александра Засядь-Волка, являющегося главой СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Ранее техника предприятия убирала улицы в Красносельском районе. Свою деятельность автопарк приостановил в октябре 2022 года.

"В связи с реформой уборки и передачи полномочий государственным учреждениям "Жилищное агентство" такие компании, как "Автопарк № 5 Спецтранс", стали не нужны", — высказал свою позицию в разговоре с "ДП" один из участников рынка.

Фото: ЗАКС.Ру