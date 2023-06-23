Полиция задержала пьяного петербуржца, грозившего поджечь пункт сбора контрактников

В Петербурге полицейские задержали нетрезвого 52-летнего местного жителя, который грозился предать огню пункт сбора на контрактную службу, передаёт 23 июня 78.ru. Инцидент произошёл в Подъездном переулке, 4.

До приезда силовиков петербуржец ломился в дверь пункта, куда его не пускали. В итоге правоохранителям удалось успокоить горожанина и увезти его в отдел. После его поместили в изолятор. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, напомним, в Северной столице задержали пребывающего в федеральном розыске жителя Тулы, который заподозрен в дезертирстве из воинской части в Подмосковье.

Фото: ЗАКС.Ру