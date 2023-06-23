В ЗакСе предложили в 40 раз увеличить штраф за незаконную перепланировку квартир

Законодательное собрание Петербурга обсудит возможность федеральной инициативы, ужесточающей ответственность за самовольное деление квартир на "студии". Такие перепланировки проводят для дальнейшей продажи небольших "квартир-студий" как долей в праве собственности на жилье, считают в ЗакСе.

Депутаты Павел Крупник, Всеволод Беликов и Денис Четырбок предложили увеличить максимальный штраф для граждан за незаконную перепланировку в 40 раз: с 2,5 до 100 тысяч рублей.

"Безусловно, экономическая выгода продажи нескольких "квартир-студий" полностью оправдывает возможность получения административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей", - отметили авторы проекта.

Для должностных лиц, согласно предложенным изменениям, штрафы должны составить 100-200 тысяч рублей. Для юридических - 200-500 тысяч рублей.

Кроме того, депутаты считают необходимым увеличить срок привлечения к ответственности незаконных перепланировщиков с двух месяцев до одного года.

Фото: ЗАКС.Ру