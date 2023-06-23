В ночи с "довлатовского дома" на Рубинштейна на тротуар рухнул большой кусок штукатурки

Минувшей ночью с "довлатовского дома", расположенного на улице Рубинштейна, 23, на тротуар и припаркованный рядом автомобиль обвалился массивный кусок штукатурки, пишет "Фонтанка".

"Удар был очень сильный, содрогнулись стены. Обвалилось у проходной арки. Здесь пять детских садов, каждый день десятки детей ходят на площадку в сквер Маневича и обратно", — поделилась переживаниями жительница дома.

На место падения куска здания приезжала пожарная служба: спасатели установили лестницу и вручную сбили оставшиеся шаткие участки декора.

Уже утром на место аварии приезжали представители Жилинспекции и райадминистрации.

Фото: ЗАКС.Ру