Писателя Дмитрия Быкова* оштрафовали по иноагентской статье

Российский суд оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* из-за отсутствия иноагентской пометки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП) в публикациях в соцсетях. Сумма санкции составила 40 тысяч рублей, передаёт Telegram-канал "Осторожно, новости".

На суде литератор не присутствовал, так как с прошлого года живёт за границей.

Свой первый иноагентский штраф в размере 10 тысяч рублей Быков* получил в октябре прошлого года.

В "чёрный список" Минюста писатель попал прошлым летом.

*Минюст внёс Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов

Фото: ЖЗЛ с Дмитрием Быковым* / YouTube (скриншот)