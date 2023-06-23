Празднование Курбан-Байрама притормозит трамваи у Соборной мечети

Проведение мусульманского праздника Курбан-Байрам в Петербурге внесет коррективы в движение транспорта 28 июня, сообщили в Дирекции по организации дорожного движения. Эпицентрами ограничений станут территория у Соборной мечети на Петроградской стороне и начало Московского проспекта.

В среду, 28 июня, с 00:00 до 06:30 утра будет запрещена остановка транспорта на Московском проспекте между Садовой улицей и Фонтанкой, а также в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском проспекте между Конным переулком и улицей Куйбышева.

Под утро с 03:00 до 06:30 ожидаются перекрытия дорог в Крестьянском и Конном переулках, на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, а также на отрезке Московского проспекта от Садовой улицы до набережной Фонтанки.

Кроме того, 28 июня с 05:00 до 06:30 утра закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту, рассказали в "Организаторе перевозок". Трамваи № 6 и № 40 будут ходить по двум отрезкам путей. Первый из них будет пролегать от улицы Кораблестроителей до 19-й линии Васильевского острова, второй — между станцией метро "Выборгская" и Тихорецким проспектом.

Фото: ЗАКС.Ру