В Смольном обозначили степень готовности Шуваловского проспекта

На территории Приморского района продолжают идти работы по строительству Шуваловского проспекта, который соединит Парашютную улицу с Приморским шоссе.

Речь идёт об отрезке от Планерной улицы до Богатырского проспекта и Камышовой улицы.

В петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры известили, что обозначенный этап готов на 70%. В работах задействованы 90 строителей и около 45 единиц техники.

"Полностью выполнено устройство земляного полотна, дорожники отсыпали 200 тыс. кубометров песчаного грунта в тело насыпи основного хода, завершены работы по устройству ливневой канализации и локальных очистных сооружений", — указывается в заметке КРТИ.

Работы на Шуваловском проспекте проводятся сразу на нескольких отрезках пути. Продолжается возведение 135-метрового моста через Глухарку.

Фото: ЗАКС.Ру