Реставрация колокольни Никольского собора завершится к концу года

Работы по реставрации колокольни Николо-Богоявленского Морского собора на Крюковом канале близятся к завершению, рассказали 23 июня в пресс-службе губернатора. Полное их окончание должно произойти до конца года.

"Колокольня Никольского собора — архитектурная доминанта Коломны, одного из старейших районов Петербурга. История собора и его святынь неразрывно связана с историей и традициями российского флота", — прокомментировал известие Александр Беглов. При этом он назвал сохранение исторического наследия "задачей, которая всегда в приоритете".

Реставрация колокольни продолжается с 2021 года. Работы идут за счет городского бюджета по программе КГИОП. За прошедшее время специалисты усилили и перебрали перекрытия сооружения, отреставрировали деревянный фонарь колокольни и восстановили лепнину. В перспективе планируется возвращение на прежнее место креста и покраска стен, после чего начнется демонтаж строительных лесов. Под самый конец реставрации специалисты проведут гидроизоляцию фундаментов.

Фото: gov.spb.ru