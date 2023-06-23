ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:07

Справороссы предложили расширить возможности членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса

фото ЗакС политика Справороссы предложили расширить возможности членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса

Члены фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме под предводительством своего лидера Сергея Миронова внесли 23 июня законопроект о положении членов избирательных комиссий  с правом совещательного голоса (ЧПСГ). Авторы проекта предлагают позволить им читать документы нижестоящих комиссий.

В пояснительной записке парламентарии указали на то, что в 2022 году институт ЧПСГ был упразднен в окружных, территориальных и участковых избирательных комиссиях. Сейчас он сохраняется только на уровне Центризбиркома и региональных комиссий.

"Предлагается предоставить право членам комиссии с правом совещательного [голоса. — ЗАКС.Ру] знакомиться с документами и материалами нижестоящих комиссии, <...> непосредственно связанными с выборами, референдумом", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Речь идет, в частности, о списках избирателей и сведениях о них, о подписных листах и финансовых отчетах кандидатов и избирательных объединений, а также бюллетенях. Исключение составят содержащие конфиденциальную информацию бумаги.

"В соответствии с действующим законодательством такое правополучение указанных документов в нижестоящей комиссии имеет член комиссии с правом решающего голоса", — отметили справороссы. Они высказали мнение, что принятие законопроекта поспособствует предотвращению возможных нарушений на выборах.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама