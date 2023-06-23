В гражданских больницах Петербурга начнут лечить бойцов СВО

Систему гражданского здравоохранения Северной столицы приспособят для лечения участников боевых действий. Для госпитализации военных выделили шесть городских медучреждений, передаёт "Фонтанка" слова вице-губернатора Олега Эргашева.

Разговоры о том, что гражданские больницы будут лечить бойцов СВО, велись ещё с прошлого года. Фоновая подготовка в ряде петербургских клиник тогда началась, но официального указа не было.

В мае текущего года депутаты Госдумы направили российскому правительству запрос, в котором предлагалось начать использовать гражданские больницы для лечения вернувшихся с военной спецоперации бойцов, так как учреждения Минобороны не выдерживают нагрузку.

По сведениям издания, в числе больниц, куда будут направлять раненых на СВО военных, — Мариинская больница и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Фото: ЗАКС.Ру