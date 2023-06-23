"С ним не пропадём": У петербургского метро появился собственный хранитель – кот Морфей

Сотрудники петербургского метрополитена получили собственного пушистого хранителя по аналогии с Эрмитажем — кота Морфея, информирует пресс-служба городской подземки в своём паблике во "ВКонтакте".

В ролике, опубликованном в сообществе, отряд спасателей, задействованных в метро, под музыку из кинофильма "Охотники за приведениями" несёт кота в спецфургон, в котором команда вместе с хвостатым едет на задание.

Появление Морфея в рядах "метроспасателей" обрадовало горожан. Видеозапись набрала множество лайков.

Фото: стоп-кадр видеозаписи из паблика "Петербургское метро"