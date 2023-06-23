Депутаты Петрозаводска поддержали отставку собравшегося на СВО мэра

В Карелии депутаты Петрозаводского городского совета на внеочередном заседании 23 июня поддержали досрочное сложение полномочий мэра Владимира Любарского. Как отметил Telegram-канал From Karelia with freedom, из 25 парламентариев против проголосовали только два члена фракции "Яблоко".

Последним рабочим днем Любарского на посту станет понедельник, 26 июня. Причиной подачи заявления об отставке экс-мэр называл стремление отправиться на спецоперацию. Перед этим он намерен пройти обучение в батальоне "Ахмат" и затем вступить в ряды формирования.

"Я 3 июля буду в Грозном, планирую там подписать контракт с "Ахматом", после этого перебазируюсь в Гудермес в пункт формирования добровольческого подразделения", — приводит ТАСС слова Любарского.

На самом заседании глава горсовета Надежда Дрейзис назвала решение Любарского "поступком настоящего мужчины, неравнодушного человека, гражданина, искренне любящего Родину и глубоко переживающего за ее будущее", передает пресс-служба Петросовета.

Фото: Владимир Любарский/ "ВКонтакте"