ПГУПС может возглавить один из основателей группы "Кино"

Главой Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) может стать один из основателей группы "Кино", когда она ещё именовалась "Гарин и Гиперболоиды", давно работающий в структуре РЖД топ-менеджер Олег Валинский, информирует пресс-служба "Росжелдора".

Действующий контракт с нынешним ректором Александром Панычевым заканчивается в ближайшие дни.

Согласно сообщению "Росжелдора", решение об аттестации Валинского принято членами комиссии единым количеством голосов.

"На должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I аттестован Олег Сергеевич Валинский", — указывается в послании ведомства.

В свою очередь Валинский в разговоре с петербургским "Коммерсантом" заявил, что действительно прошёл аттестацию, однако ничего не знает о собственном утверждении в должности ректора.