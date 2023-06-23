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Новости 18:50

ПГУПС может возглавить один из основателей группы "Кино"

фото ЗакС политика ПГУПС может возглавить один из основателей группы "Кино"

Главой Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) может стать один из основателей группы "Кино", когда она ещё именовалась "Гарин и Гиперболоиды", давно работающий в структуре РЖД топ-менеджер Олег Валинский, информирует пресс-служба "Росжелдора".

Действующий контракт с нынешним ректором Александром Панычевым заканчивается в ближайшие дни. 

Согласно сообщению "Росжелдора", решение об аттестации Валинского принято членами комиссии единым количеством голосов.

"На должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I аттестован Олег Сергеевич Валинский", — указывается в послании ведомства.

В свою очередь Валинский в разговоре с петербургским "Коммерсантом" заявил, что действительно прошёл аттестацию, однако ничего не знает о собственном утверждении в должности ректора.


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