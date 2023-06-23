Беглов и Кравцов открыли аллею Ушинского в РГПУ имени Герцена

Аллея в честь выдающегося педагога Константина Ушинского появилась на территории РГПУ имени А. И. Герцена, сообщила 23 июня пресс-служба губернатора Петербурга. В церемонии открытия поучаствовали Александр Беглов, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и ректор вуза Сергей Тарасов.

Мероприятие состоялось в рамках акции "Аллея Ушинского", проходящей в четырех российских городах. Речь идет о Туле, где он родился, Москве, где получил высшее образование, а также о Ярославле и Петербурге, где педагогу довелось работать.

В своем выступлении на церемонии закладки аллеи Беглов не забыл упомянуть президента Владимира Путина. "Открывая Год педагога и наставника, президент нашей страны особо отметил ученых-педагогов. Тех, кто видел задачей образования не только получение знаний, но и воспитание у детей патриотизма, ответственности за судьбу Родины. Таким был Константин Дмитриевич Ушинский", — заявил он.

Сама аллея появилась во дворе главного кампуса на набережной Мойки. Здесь вдоль дорожки были высажены 14 лип в честь 200-летия со дня рождения ученого.

Фото: gov.spb.ru