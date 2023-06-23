Естественная убыль населения по итогам 2022 года приблизилась к 600 тысячам человек

В прошлом году в России было зарегистрировано свыше 1,3 миллиона новорожденных, следует из данных опубликованного 23 июня бюллетеня Росстата "Естественное движение населения РФ за 2022 год". При этом за тот же период в стране было зарегистрировано чуть менее 1,9 миллиона смертей. В результате естественная убыль населения составила немногим менее 600 тысяч человек.

Также за год в стране было зарегистрировано 1,05 миллиона бракосочетаний и более 680 тысяч разводов.

Что касается детей, рожденных вне браков, то в прошлом году таким оказался каждый пятый младенец. В абсолютных цифрах речь идет о 297 тысячах новорожденных, что соответствует 22,8% от общего количества появившихся на свет. Чаще всего (в 73 тысячах случаев) такие дети рождались у матерей в возрасте 30-34 лет, в 60,9 тысячах случаев матери были в возрасте 25-29 лет, а в 60,4 тысячах случаев им было по 20-24 года.

Фото: ЗАКС.Ру